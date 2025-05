ЏРУ ХОЛИДЕЈ ЈЕ СПОРТСКА ЛИЧНОСТ године у НБА

Кошаркаш Бостона Џру Холидеј добитник је награде за НБА спортску личност године, саопштено је данас из руководства такмичења.



Холидеј је добио око 34 одсто првих гласова од готово 400 НБА играча који учествују у гласању. Он је тако постао пети играч у историји лиге вишеструки освајач награде НБА Спортсмансхип Аwард. Трофеј носи назив по некадашњем кошаркашу Џоу Думарсу и додељује се играчу који је у сезони најбоље одражавао идеале спортског понашања на терену.

Думарс је први играч који је добио ту награду у сезони 1995/1996. Он је двоструки шампион и читаву 14-годишњу каријеру провео је у Детроиту.

Друго место заузео је Џерет Ален из Кливленда, трећи је био Кајри Ирвинг из Даласа, а иза њих су Шеј Гилџес-Александер из Оклахоме, Доријан Фини-Смит из Лос Анђелес Лејкерса и Франц Вагнер из Орланда.

Сваки од 30 клубова номиновао је по једног играча за награду, а руководство лиге сузило је листу на шест финалиста, по једног из сваке дивизије.

"Из мог искуства, неки од најбољих такмичара су они који споје тихо самопоуздање са скромношћу, показују поштовање према конкуренцији сопственом припремом и радом и имају издржљивост да се носе са успонима и падовима у сезони. Нема бољег примера за то од Џруа. Он је врхунски саиграч и поставља сјајан пример онима који се труде да се такмиче са интегритетом", рекао је председник Бостона Бред Стивенс.

"Његова игра говори о њему, а његов утицај на терену и ван њега, иде далеко даље од његове игре", додао је он.

Холидеј је троструки освајач награде за најбољег саиграча и ове сезоне је поново финалиста избора за шампиона социјалне правде. Та награда у НБА лиги постоји пет година, а 34-годишњи Холидеј је три пута био финалиста.

Холидеј је двоструки шампион НБА лиге, двоструки олимпијски шампион, двоструки учесник ол-стара и шест пута је био члан најбоље одбрамбене екипе.

Boston Celtics guard Jrue Holiday is the recipient of the Joe Dumars Trophy for winning the 2024-25 NBA Sportsmanship Award.



This is the second NBA Sportsmanship Award for Holiday, who also earned the honor in the 2020-21 season with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/bWmbr6LH5U

— NBA Communications (@NBAPR) May 1, 2025