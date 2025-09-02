ГРЧКА НЕ МОЖЕ БЕЗ ЈАНИСА – ВЕЛИКА ПОБЕДА БиХ: И даље стрепи за нокаут фазу Евробаскета
Кошаркаши Босне и Херцеговине победили су Грчку ослабљену неиграњем Јаниса Адетокумба резултатом 80:77 у мечу четвртог кола Групе Ц на Европском првенству.
Грчкој је после три победе у низу ово први пораз на шампионату, па сад може да изгуби прво место у групи уколико у последњем колу изгуби од Шпаније.
Босна и Херцеговина је сад на учинку 2-2, али и даље може да остане без пласмана у нокаут фазу, ако у последњем колу изгуби од Грузије.
Босну је ка победи предводио Џон Роберсон са 18 поена, Јусуф Нуркић је дао 16, а 14 Един Атић.
У одсуству лакше повређеног Јаниса Адетокумба, који је пре меча осетио бол у колену, у Грчкој је најефикаснији био Тајлер Дорси са 14 поена, а двоцифрен је био још и Костас Слукас са 11.
Грчка је контролисала меч до средине друге деонице, кад је Босна и Херцеговина направила серију 18:0 и отишла на полувреме са плус шест - 44:38. После 30 минута игре Босна и Херцеговина је водила 61:52, а било је 66:52 почетком последње деонице. Грчка до краја није успела да надокнади минус, па је Босна и Херцеговина стигла до велике победе.