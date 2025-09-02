scattered clouds
ГРЧКА НЕ МОЖЕ БЕЗ ЈАНИСА – ВЕЛИКА ПОБЕДА БиХ: И даље стрепи за нокаут фазу Евробаскета

02.09.2025. 16:11 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Босне и Херцеговине победили су Грчку ослабљену неиграњем Јаниса Адетокумба резултатом 80:77 у мечу четвртог кола Групе Ц на Европском првенству.

Грчкој је после три победе у низу ово први пораз на шампионату, па сад може да изгуби прво место у групи уколико у последњем колу изгуби од Шпаније. 

Босна и Херцеговина је сад на учинку 2-2, али и даље може да остане без пласмана у нокаут фазу, ако у последњем колу изгуби од Грузије. 

Босну је ка победи предводио Џон Роберсон са 18 поена, Јусуф Нуркић је дао 16, а 14 Един Атић. 

У одсуству лакше повређеног Јаниса Адетокумба, који је пре меча осетио бол у колену, у Грчкој је најефикаснији био Тајлер Дорси са 14 поена, а двоцифрен је био још и Костас Слукас са 11. 

Грчка је контролисала меч до средине друге деонице, кад је Босна и Херцеговина направила серију 18:0 и отишла на полувреме са плус шест - 44:38. После 30 минута игре Босна и Херцеговина је водила 61:52, а било је 66:52 почетком последње деонице. Грчка до краја није успела да надокнади минус, па је Босна и Херцеговина стигла до велике победе.

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
