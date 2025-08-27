Имамо добру екипу каже ПРЕДСЕДНИК КСС НЕБОЈША ЧОВИЋ: Важно је да останемо на земљи, ЕП биће веома квалитетно
Председник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је пред старт Европског првенства да Србија има веома добар тим и додао да је предстојећи континентални шампионат један од најквалитетнијих у последњих десетак година.
Кошаркаши Србије ће вечерас од 20.15 часова играти против Естоније у првом колу групе А на Европском првенству у Риги.
Бројни кошаркашки стручњаци су уочи почетка ЕП навели да је Србија главни фаворит за освајање злата на континенталном шампионату.
"Јако је важно да будемо на земљи, не постојимо само ми тамо. Још првенство није ни почело, ми смо већ поделили златну медаљу. Уопште неће бити наивно, ово је једно од најквалитетнијих ЕП у последњих 10-ак година. Ми имамо добру екипу, имамо континуитет, добар стручни штаб. Све је урађено на максималном нивоу, обезбедили смо све", рекао је Човић за К1.
Србија ће на ЕП бити у групи са Естонијом, Летонијом, Португалијом, Турском и Чешком.
"Наша група уопште није наивна. Играмо са домаћином Летонијом, која је једна од земаља кошарке. Вечерас играмо први меч на ЕП против Естоније. Они ће имати велику подршку навијача. Турска никада јача долази на ЕП. Ту су и Чеси и Португалци. Уопште наша група није наивна", додао је председник КСС.
Он је рекао да је задовољан како је Србија одрадила припреме за континентални шампионат.
"Ја сам у потпуности задовољан са оним са свим оним што је урађено од 28. јула. Мада се нешто раније почело, али то су почели играчи на своју иницијативу. Имали су мир, били су у Спортском центру ФСС у Старој Пазови", рекао је Човић.
Председник КСС је навео да доста репрезентација конкурише за медаље на ЕП.
"Овде барем десет репрезентација конкурише за три медаље. Тако да уопште неће бити наивно. Ми укрштамо са групом Б. У тој групи су Немци, Литванци, Финци, Црногорци, Швеђани и Британци. Не бих никога да потценимо, морамо да имамо стабилан, професионални и одговоран респект према свакој од репрезентација. Лопта је округла. Видели сте синоћ у фудбалу. Не мора да значи ако су фаворити да стално побеђују. Друго, ми морамо да будемо свесни неке генезе наше кошарке", навео је Човић.
Он је истакао да у репрезентацији Србије влада одлична атмосфера.
"И уопште у целој нашој екипи, у целој тој мисији која је отишлан на ЕП, влада одлична атмосфера. Ја ћу да се прикључим репрезентацији 29. августа на утакмици са Португалијом. Селектор Светислав Пешић је врло искусан, прошао је сто пута сличне ситуације. И да не гледамо превише коментаре и да свакој утакмици максимално, одговорно, озбиљно и професионално приступимо", рекао је Човић.