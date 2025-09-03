ИСПУСТИЛИ СМО ШАНСУ – Јовић након првог пораза на ЕП: Морамо да будемо бољи
Кошаркаши Србије доживели су први пораз на Европском првенству у Риги.
У дербију за прво место у групи А боља је била Турска 95:90.
– Противници су погодили невероватан број шутева, дуго нисам играо утакмицу има овако добар проценат шута за три поена. Играли су перфектно. Имамо много простора где морамо да будемо бољи. Имали смо шансу, испустили смо је. Ово ништа не мења. Ми смо у осмини финала, идемо на Финску. Није битно ко нам је противник све док будем бољи и наставимо да играмо онако како можемо. Испред нас су два слободна дана и морамо да се припремимо што боље за ту утакмицу – рекао је Никола Јовић.
Новинаре РТС-а је најпре занимало како су Алекса Аврамовић, који је пред крај првог полувремена напустио терен, а након тога је седео на клупи и није се враћао у игру.
– Добро су, мислим да ће бити добро, то је најбитније – рекао је Филип Петрушев.
Репрезентативац Србије је потом прокоментарисао утакмицу.
– Следи нам осмина финала и борба на испадање. Имамо два дана да се одморимо и спремимо за следећи дуел. Турци су убацили велики број шутева за три поена и мислим да је то пресудило на крају. У сусрету две добре екипе детаљи су одлучили – рекао је Петрушев.