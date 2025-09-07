ЈАНИС ДОМИНИРАО: Грчка последњи четвртфиналиста Евробаскета, Израел немоћан
Кошаркаши Грчке последњи су учесници четвртфинала Евробаскета пошто су савладали селекцију Израела резултатом 84:79.
"Хелени", који сањају европску медаљу пуних 20 година, још од ЕП у Србији, успешно су пребродили ову фазу такмичења, у којој је виђена озбиљна "сеча фаворита".
Елиминисани су главни фаворити, Србија и Француска, као и домаћин Летонија, те Италија коју је затрпао кошевима Лука Дончић.
Ново изненађење на шампионату Европе није дозволио Јанис Адетокумбо који је доминирао у Риги и одвео је своју земљу међу осам најбољих уз дабл-дабл учинак од 37 поена и 10 скокова.
Тамо ће јој ривал бити ослабљена Литванија, без Рокаса Јокубаитиса, који ће због кидања лигамената колена морати на дужу паузу.
Парови четвртфинала
Грчка – Литванија
Пољска – Пољска
Словенија – Немачка
Грузија – Финска