ЈАНИС ДОМИНИРАО: Грчка последњи четвртфиналиста Евробаскета, Израел немоћан

07.09.2025. 22:55 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Грчке последњи су учесници четвртфинала Евробаскета пошто су савладали селекцију Израела резултатом 84:79.

"Хелени", који сањају европску медаљу пуних 20 година, још од ЕП у Србији, успешно су пребродили ову фазу такмичења, у којој је виђена озбиљна "сеча фаворита".

Елиминисани су главни фаворити, Србија и Француска, као и домаћин Летонија, те Италија коју је затрпао кошевима Лука Дончић.

Ново изненађење на шампионату Европе није дозволио Јанис Адетокумбо који је доминирао у Риги и одвео је своју земљу међу осам најбољих уз дабл-дабл учинак од 37 поена и 10 скокова. 

Тамо ће јој ривал бити ослабљена Литванија, без Рокаса Јокубаитиса, који ће због кидања лигамената колена морати на дужу паузу.

Парови четвртфинала 

Грчка – Литванија 

Пољска – Пољска 

Словенија – Немачка 

Грузија – Финска 

Евробаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
