ЈЕДНА ОД ГЛАВНИХ ПРИЧА ЕВРОБАСКЕТА: Скариоло се опростио
Селектор кошаркашке репрезентације Шпаније, Серђо Скариоло, који је са Ла Рохом освојио злато неколико пута, опростио се од државног тима на неш баш најбољи начин.
Шпанци су поразом од Грчке елиминисани у групној фази, први пут икада на континенталном шампионату.
– Свака љубавна прича има крај, муж и жена се растану из неког разлога, али и даље проводе време заједно. Ја и савез имамо заједно и децу о којој смо водили рачуна много година, уживали гледајући их како расту, иду из млађиих категорија у први тим. Време је за неког другог. Нико није незамењив. Када сам долазио сви су ми говорили да је тешко бити бољи, исто ће рећи и ономе ко буде дошао после мене, али видите шта се десило. Треба гледати у будућност са оптимизмом. Бићу екстремно срећан да видим ове момке како расту и побеђују, што сам сигуран да ће урадити у наредним годинама – рекао је Скариоло.
Ипак, верује да је светла будућност пред новог генерацијом.
– Будућност је светла. Неко други ће бити на челу овог тима. Рекао сам својим играчима да остану заједно да би наставили да воле дрес. Да наставе да верују у невероватан рад који федерација ради. Са моје стране, не желим ништа друго осим веза које су створене свих ових 15 година. Оне су огромне. Од сада ћу бити навијач број 1."
О негативним стварима није хтео.
– Овде не упиремо прстом, не кривимо људе када губимо. Име које носите на грудима је важније од оног које носите на леђима. И ови момци су то одражавали и показивали изнова и изнова. Постали смо светски и европски шампиони, а већина легендарне генерације је била у пензији. Могли смо да се такмичимо на последњим такмичењима. То је оно што имамо и то је оно што желимо да пренесемо овим млађим тимовима који долазе. Сви се осећају делом исте породице и раде на прогресиван начин. И надам се да ће ово наслеђе остати још много година након нашег искуства овде.
Био је одушевљен и Србијом коју је споменуо.
– Неколико чланова стручног штаба гледало је утакмицу Србије против Турске и питало се који је то спорт. Наставићу да гледам турнир, као и сваки љубитељ кошарке. Немачка је сјајан тим, Француска има повреде, али ће бити ту, никада не можете искључити Словенију, са једним од најбољих играча на свету – описао је Серђо Скариоло.
В. М. П.