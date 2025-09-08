ЈОКИЋУ СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДНО ПОЈАЧАЊЕ: Шампион на вратима Денвера
Најбољи српски кошаркаш Никола Јокић могао би да добије још једно појачање у свом Денверу у НБА лиги.
После Јонаса Валанчунаса, помиње се још једно велико име – у питању је члан Јута Џеза, ветеран Кевин Лав.
Доскорашњи кошаркаш Мајами Хита трејдован је у Солт Лејк Сити почетком јула, али мало је вероватно да ће нову сезону почети у саставу Вила Хардија. Познати амерички новинар Марк Стајн дошао је до информације да петоструки Ол-стар и шампион из 2016. године тражи излаз из новог тима, док Денвер Пост тврди да би његова следећа дестинација могла да буде Колорадо.
Разлог за то је шеф струке „златног грумења“ Дејвид Аделман, који је са Лавом сарађивао у Минесоти. Двојац од тада гаји близак пријатељски однос.
Поред Минесоте и Мајамија, наступао је и за Кливленд Кавалирсе, са којима је дошао до шампионског прстена.