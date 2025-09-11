overcast clouds
КАДЕТИ КОШАРКАШКОГ КЛУБА ТРЕЋИ НА МЕМОРИЈАЛУ „ИВИЦА МАВРЕНСКИ“ Илић се посебно истакао

11.09.2025. 14:27 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: KK Vojvodina/Turnir Ivica Mavrenski

Кадетска селекција кошаркашког клуба Војводина завршила је турнир „Ивица Мавренски“, одржан од 5. до 9. септембра у Печују, освајањем бронзане медаље.

Турнир, који носи име по Ивици Маврнеском – познатом српском кошаркашу и тренеру – послужио је као озбиљна провера пред почетак сезоне. У првом колу Војводина се састала са Црвеном звездом, у мечу који је послужио за уигравање и испитивање снага са искуснијим ривалима. У другом мечу такмичења савладан је Дебрецин, што је донело значајан подстрек тиму, да би у борби за улазак у финале Војводина је играла против Ратгебер академије, при чему је ипак остала корак иза и морала да се задовољи трећим местом.

Посебно се истакао Јован Илић, који је проглашен за најбољег играча Војводине на турниру. Његове партије биле су кључне у одбрани и нападу, а покретљивост и способност да се наметне у тешким моментима привукле су пажњу публике и стручног кадра. Организован као меморијал у част Ивици Мавренском, турнир је окупио младе екипе из региона и шире, што је пружило Војводини прилику да тестира све нове играче, стекне уигравање и увид у снагу конкуренције. Тренери су користили сваки меч да процене снагу састава, тактике и менталну спремност тима пред надолазеће изазове.

В. М. П.

Резултати

Црвена звезда – Војводина 80:72

Војводина – Дебрецин 71:57

Војводина – Печуј 39:78

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
