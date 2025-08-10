КАДЕТИ СРБИЈЕ ПОСЛЕ ДРАМЕ ИЗГУБИЛИ ОД ШПАНИЈЕ на Европском првенству у кошарци
Кадетска репрезентација Србије забележила је први пораз на Европском првенству у Тбилисију, пошто је у драматичној завршници минимално поражена од Шпаније – 95:97.
Наш тим ће у осмину финала са другог места у Ц групи, где ће му противник у уторак бити трећепласирана екипа Д групе Грчка.
Боље су Шпанци отворили меч, брзо повели 7:1, али су се наши кадети брзо стабилизовали и у 5. минту после сјајне серије 10:0 повели 13:9. У наставку се углавном играло кош за кош, а на први одмор смо отишли са солидних 29:24.
Закуцао је снажно Бјелица на старту друге деонице, али су Шпанци користили наше грешке и серијом 11:0 повели – 35:31. Коначно смо прекинули низ противника тројком Кустурице, али је Шпанија константно држала једноцифрену предност, па је у 20. минуту било 46:46, да би Кустурица са линије пенала одвео свој тим на полувреме са предношћу – 48:46.
Потпуно неизвесна била је трећа четвртина, у првом делу водила је Србија, онда окренула Шпанија, па је у 29. минуту било 70:63. Смањио је Лукић, али су Шпанци дошли до највећих осам поена предности на крају :треће деонице – 74:66.
Почела је завршница и велика борба, наш тим је јурио прикључак, али је ривал био сигуран у нападу па после два минута тројком Виљареа дошао до 82:70. Погодио је тројку Кустурица, онда и двојку. Пробудио се наш тим, заиграо чврсто, а Симјановски је смањио на 77:82. Борили су се кадети Србије као лавови за сваку лопту, погодио је Симјановски тројку за 82:84, али и Хади минут касније за 88:82. И даље смо јурили минус, од четири до шест поена, Поново је смањио Бјелица, па сјајни Кустурица погодио тројку уз фаул и на три минута до краја било је 89:92. Поново је погодио Кустурица, одбранили смо напад, па је Симјановски донео предност Србији – 93:92, два минта до последње сирене. Поново је Хади погодио тројку, па Кустурица изједначио (95:95), а Тазо повећао на 97:95. Блокиран је Симјановски 12 секунди пре краја, наш тренер Мијовић узео је тајм аут, покушао је Кустурица тројком да донесе победу, али није успео.
У екипи Србије, Галић је постигао 2 поена, Степановић, Симјановски 21 (5 ск), Веселиновић 2, Лукић 13, Шапоњић 2, Миладиновић, Бјелица 18 (13 ск, 7 ас), Кустурица 27 (5 ск), Миличић 6, Јањушевић, Павловић 4.
Код Шпанаца, најефикаснији су били Виљарејо и Сердан са по 17 поена.