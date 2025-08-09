КАДЕТИ СРБИЈЕ РАЗБИЛИ ГРУЗИЈУ: "Орлићи" забележили другу победу на Европском првенству у кошарци
Млада кошаркашка репрезентација Србије (У16) забележила је другу победу на Европском првенству у Тбилисији, убедљиво савладавши Грузију са 99:63 у другом мечу Ц групе.
Кадети Србије ће у недељу у трећем колу од 16.30 игра против Шпаније.
Утакмица је почела у јаком ритму, играло се кош за кош, а после пет минута било је 17:13 за наше кадете. Водила је Србија са пет до осам поена разлике, а прва двоцифрена предност дошла је у 9. минуту – 24:14.
У другој четвртини екипа тренера Стевана Мијовића чувала је вишак, који је у 16. минуту био и 13 поена (39:26). Подигао је одлични Кустурица минут касније после „2+1“ и на 42:26, тако да је све ишло у жељеном правцу. У 18. минуту имали смо и 22 поена разлике (48:26), а на велики одмор отишли са 55:33.
Кренули су наши момци јако и у наставку, да разреше све дилеме, серијом 7:0 после закуцавања Бјелице и два пенала Веселиновића дошли до капиталних 62:33. Покушавали су Грузини да ухвате пркиључак, али нису имали никакве шансе, јер је Србија све време имала тридесетак поена више.
Последња четвртина била је само пука формалност, јер су наши кадети додатно повећали предност, па су рутински убедљиво славили – 99:63.
У нашем тиму, Галић је био без поена (5 ск), Степановић је постигао 6 (4 ск, 4 ас), Симјановски 12 (4 ас), Веселиновић 9, Лукић 14 (6 ск), Шапоњић 7, Миладиновић 4, Бјелица 8, Кустурица 14 (4 ск), Миличић 10, Јањушевић 8, Павловић 7.
За Грузију, најефикаснији су били Почкуа са 11 и Шервахидзе, Аубакиров и Маркоишвили са по 8 поена.
Свих 16 тимова, после прве фазе такмичења, иду у осмину финала, одакле крећу елиминације. У осмини финала укрштају се групе А и Б, односно Ц и Д, по принципу А1-Б4, А2-Б3, А3-Б2. А4-Б1, Ц1-Д4, Ц2-Д3, Ц3-Д2, Ц4-Д1.
Тренер У16 Србије Стеван Мијовић:
„Ушли смо у утакмицу крајње озбиљно и концентрисано. Знали смо да нас чека тежак дуел са домаћином, али смо контролисали ситуацију на терену од почетка до краја и то је резултирало оволиком разликом. Однос свих 12 играча био је феноменалан и идемо даље, сутра против Шпаније…“