КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОБЈАВИЛА ЦЕНЕ СЕЗОНСКИХ КАРАТА: За 16.000 динара уз црвено-беле целе сезоне

08.08.2025. 16:32 16:36
navijaci
Фото: КК Црвена звезда

КК Црвена звезда Меридианбет почеће продају "сезонских" карата за сезону 2025/26 у другој половини августа. У односу на прошлу годину, цене су "минимално кориговане", иако ће Звезда играти више такмичарских мечева у Евролиги.

Погледајте цене сезонских карата Црвене звезде:

"Као и претходне године, продаја сезонских карата биће организована кроз три фазе. Почетак је планиран за другу половину августа, а продаја ће се одвијати до 25. септембра (прва утакмица је на програму 30.09. у у Београдској Арени спектаклом против миланског Арманија)", порука је са Малог Калемегдана.

Продаја сезонских карата обављаће се по сада већ устаљеном начину у три фазе: У првом периоду искључиво је резервисан за власнике сезонских карата у коме ће имати могућност да задрже своје место (прва фаза) или да замене за ново (друга фаза). Након тога кренуће слободна продаја за све нове купце (трећа фаза)

КК Црвена звезда нагласио је да ове сезоне покреће потпуно нови софтвер који ће тикетингу клуба и купцима знатно олакшати процес куповине сезонских карата (касније и дневних улазница).

Тачан датум продаје и све сервисне информације биће ускоро објављене на званичном сајту клуба.

Фото: КК Црвена звезда
Фото: КК Црвена звезда
