КК СПАРТАК ИМА ОНО ШТО ПАРТИЗАНУ ОЧАЈНИЧКИ ФАЛИ Сви причају о квалитетном центру
Кошаркашки клуб Спартак има оно што Партизану очајнички фали, што може да се закључи из досадашњег дела припрема суботичког клуба.
Спартак је имао историјску прошлу сезону, када се позиционирао као један од најбољих клубова у региону, али и као вицешампион Србије. У предстојећој сезони играће ФИБА Лигу шампиона, тако да се, у складу с тим, састав са севера Србије озбиљно појачао. Како се може чути, Шевон Томпсон посебно бриљира на контролним сусретима и представља праву силу у рекету Спартака.
Прошле сезоне је доминирао на позицији центра у француској лиги, тако да је био уврштен и у прву петорку. Баш та позиција тренутно је проблематична за Партизан, који и даље не успева да пронађе адекватно решење на тржишту, док је почетак званичних такмичења све ближи.
В. М. П.