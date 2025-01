КО ЈЕ НАЈБОЉИ? ЈОКАРА! Нови трипл-дабл Николе Јокића, бољи од другара Николе Јовића

Био је ово прави "српски" дерби у најјачој лиги света, пошто су се срела два имењака из репрезентације Србије, Никола Јокић и Никола Јовић.

Овог пута, успешнији је био Сомборац, а од самог почетка сусрета, чинило се да све иде на "воденицу" Нагетса, који су добили чак три од четири деонице на мечу.

Већ након прве деонице, Денвер је на Флориди имао шест поена вишка, а до полувремена, то је прерасло у +12.

Ишла је потом предност у трећој деоници и до 16 поена разлике, али успевао је Мајами да смањи, и на крају у последњи период уђе са идентичним заостатком као на полувремену.

Денвер је рано повео двоцифреном разликом, и успео је да је задржи до краја.

Никола Јокић постигао је 24 поена, 12 одбрана и 10 асистенција, уз проценат шута од невероватних 75 посто.

"Denver built an early double-digit lead and never looked back. They're 14-0 this season when they lead at halftime."



📰 https://t.co/mr3GC6H5NY pic.twitter.com/ehaTC6Lalf

— Denver Nuggets (@nuggets) January 18, 2025