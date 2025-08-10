Кошаркаши Меге поражени од Универзитета Индијана
10.08.2025. 12:04 12:06
Коментари (0)
Кошаркаши Меге поражени су у Сан Хуану од Универзитета Индијана резултатом 93:71 у првој утакмици "Индиана самер тура".
Други меч Меге и Универзитета Индијана на програму је у понедељак од 17 часова по централноевропском времену.
Кошаркаши Меге су наставити традицију сусрета са НЦА тимовима. Мега је претходних година имала мечеве са екипама америчких колеџа као што су Мичиген, Вирџинија, Кентаки, а 2021. је на Бахамима одиграла две контролне утакмице против Универзитета Индијана.