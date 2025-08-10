clear sky
Кошаркаши Меге поражени од Универзитета Индијана

10.08.2025. 12:04 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
mega
Фото: KK Mega/Emilija Jovanović

Кошаркаши Меге поражени су у Сан Хуану од Универзитета Индијана резултатом 93:71 у првој утакмици "Индиана самер тура".

Други меч Меге и Универзитета Индијана на програму је у понедељак од 17 часова по централноевропском времену.

Кошаркаши Меге су наставити традицију сусрета са НЦА тимовима. Мега је претходних година имала мечеве са екипама америчких колеџа као што су Мичиген, Вирџинија, Кентаки, а 2021. је на Бахамима одиграла две контролне утакмице против Универзитета Индијана.

кк мега
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
