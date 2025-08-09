clear sky
31°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕНЕР МЕГЕ ВУЛЕ АВДАЛОВИЋ: Очекујем захтеван меч против Универзитета Индијана

09.08.2025. 18:55 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
mega
Фото: Mega Superbet

Тренер кошаркаша Меге Вуле Авдаловић изјавио је да очекује захтеван меч против Универзитета Индијана који се игра у оквиру "Индиана самер тура" у Порторику.

Први меч између Меге и Универзитета Индијана је на програму 10. августа један сат после поноћи по централноевропском времену, а други дан касније од 17 сати.

"Већ неколико дана тренирамо у Порторику и дошло је време за прву припремну утакмицу са Универзитетом Индијана. Очекујем јако захтеван меч с обзиром на то да се Индијана појачала великим бројем квалитетних играча на свакој позицији. Такође, имају и новог тренера што додатно отежава ситуацију. Желимо да одиграмо што је квалитетније могуће јер нам је ово прва утакмица коју играмо после непуне две недеље од почетка припрема. Тренирамо добро и ови мечеви ће бити изузетно важни за наше младе играче", рекао је Авдаловић, а преноси сајт клуба.

Мега је у Порторико отпутовала у следећем саставу: Богољуб Марковић, Лазар Гачић, Алекса Миленковић, Марко Вукчевић, Огњен Николић, Абдрамане Сиби, Саво Дрезгић, Огњен Срзентић, Вук Радојичић, Андреј Мушицки, Асим Ђуловић и Урбан Крофлич.

"Тако ће Мега наставити традицију сусрета са НЦА тимовима, с обзиром да је ранијих година укрштала копља са екипама америчких колеџа попут Мичигена, Вирџиније, Кентакија, а 2021. је на Бахамима играла управо против Индијане", саопштила је Мега.

кк мега
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОШАРКАШИ МЕГЕ ОТПУТОВАЛИ У ПОРТОРИКО на мечеве против Универзитета Индијана
mega

КОШАРКАШИ МЕГЕ ОТПУТОВАЛИ У ПОРТОРИКО на мечеве против Универзитета Индијана

06.08.2025. 12:35 12:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај