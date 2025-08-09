ТРЕНЕР МЕГЕ ВУЛЕ АВДАЛОВИЋ: Очекујем захтеван меч против Универзитета Индијана
Тренер кошаркаша Меге Вуле Авдаловић изјавио је да очекује захтеван меч против Универзитета Индијана који се игра у оквиру "Индиана самер тура" у Порторику.
Први меч између Меге и Универзитета Индијана је на програму 10. августа један сат после поноћи по централноевропском времену, а други дан касније од 17 сати.
"Већ неколико дана тренирамо у Порторику и дошло је време за прву припремну утакмицу са Универзитетом Индијана. Очекујем јако захтеван меч с обзиром на то да се Индијана појачала великим бројем квалитетних играча на свакој позицији. Такође, имају и новог тренера што додатно отежава ситуацију. Желимо да одиграмо што је квалитетније могуће јер нам је ово прва утакмица коју играмо после непуне две недеље од почетка припрема. Тренирамо добро и ови мечеви ће бити изузетно важни за наше младе играче", рекао је Авдаловић, а преноси сајт клуба.
Мега је у Порторико отпутовала у следећем саставу: Богољуб Марковић, Лазар Гачић, Алекса Миленковић, Марко Вукчевић, Огњен Николић, Абдрамане Сиби, Саво Дрезгић, Огњен Срзентић, Вук Радојичић, Андреј Мушицки, Асим Ђуловић и Урбан Крофлич.
"Тако ће Мега наставити традицију сусрета са НЦА тимовима, с обзиром да је ранијих година укрштала копља са екипама америчких колеџа попут Мичигена, Вирџиније, Кентакија, а 2021. је на Бахамима играла управо против Индијане", саопштила је Мега.