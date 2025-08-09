КОШАРКАШИ СПАРТАКА САЗНАЛИ РАСПОРЕД У АБА ЛИГИ У Подгорици отварање сезоне
Кошаркаши Спартака сазнали су комплетан распоред у АБА лиги и, као што је то био случај прошле сезоне, и овај пут ће отворити годину у Подгорици и то у недељу, 5. октобра. Међутим, тада су Суботичани играли против Студентског центра, а сада ће им ривал бити вицешампион регионалног такмичења, Будућност.
Прва домаћа утакмица на програму је после тога, када екипа Владимира Јовановића дочекује новог абалигаша, Беч. У трећем колу је Спартак слободан, након чега следи ново тешко гостовање, јер ће плаво-бели на мегдан Задру у Далмацију. Ништа лакши задатак не очекује Суботичани ни у петом колу, када ће Црвена звезда гостовати у Дудовој шуми, док ће уследити гостовање код још два дебитанта, Илирији у Словенији и Босни у Сарајеву. Први део сезоне затвара се домаћинствима Цедевита Олимпији и Меги. Потом ће, по измењеном распореду, Суботичани са свим тим ривалима само заменити домаћинства.
Подсетимо, предстојеће сезоне ће у АБА лиги бити нешто другачија расподела улога, пошто је 18 екипа подељено у две групе по девет тимова. Спартак је до сада довео шест појачања – Уроша Бањца, Игора Дробњака, Николу Ребића, Шевона Томпсона, Кејондреа Кенедија и Бориса Бодрожића.
В. М. П.