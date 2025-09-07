clear sky
КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ДОПУТОВАЛИ У БЕОГРАД: Следећи изазов у новембру против Швајцарске

07.09.2025. 17:23 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркашка репрезентација Србије допутовала је у недељу у Београд после елиминације од Финске у осмини финала Европског првенства у Риги.

Кошаркаши Србије су у суботу поразом селекције Финске резултатом 92:86 завршили учешће на Европском првенству.

„Орлови“ су претходно током групне фазе Европског првенства забележили четири победе - против Естоније (98:64), Португалије (80:69), Летоније (84:80), Чешке (82:60) и пораз од Турске (95:90).

Србију сада очекује прва рунда квалификација за Светско првенство које ће се 2027. године одржати у Катару.

Кошаркаши Србије ће 27. новембра дочекати Швајцарску, а у групи се налазе још и Турска и БиХ.

Евробаскет кошаркашка репрезентација србије
Спорт Кошарка
