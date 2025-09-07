КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ДОПУТОВАЛИ У БЕОГРАД: Следећи изазов у новембру против Швајцарске
07.09.2025. 17:23 17:25
Кошаркашка репрезентација Србије допутовала је у недељу у Београд после елиминације од Финске у осмини финала Европског првенства у Риги.
Кошаркаши Србије су у суботу поразом селекције Финске резултатом 92:86 завршили учешће на Европском првенству.
„Орлови“ су претходно током групне фазе Европског првенства забележили четири победе - против Естоније (98:64), Португалије (80:69), Летоније (84:80), Чешке (82:60) и пораз од Турске (95:90).
Србију сада очекује прва рунда квалификација за Светско првенство које ће се 2027. године одржати у Катару.
Кошаркаши Србије ће 27. новембра дочекати Швајцарску, а у групи се налазе још и Турска и БиХ.