КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ТРЕЋИ НА ФИБА РАНГ ЛИСТИ: "Орлови" пали за једно место
Репрезентација Србије пала је за једно место и сад је трећа на објављеној ранг листи Светске кошаркашке федерације (ФИБА).
Србија сад има 761.8 бодова и пала је за једно место после лошег издања на Европском првенству где је елиминисана већ у осмини финала од Финске.
Сједињене Америчке државе су и даље неприкосновено прве са 845.8 бодова. Нови европски прваци Немци су скочили са трећег на друго место и сад имају 765.9 бодова.
Француска је упркос раној елиминацији са Евробаскета од Грузије у осмини финала остала четврта са 756.5 бодова. Канада је пета са 753.1 бодом, Аустралија шеста са 740.2 бода, док је Шпанија после дебакла и елиминације после групне фазе Евробаскета пала са петог на седмо место и сад има 720.3 бода.
Осма је Аргентина са 708.3 бода, девета Литванија са 702.5 бодова, а десети Бразил, који је скочио за два места после освајања ФИБА АмериКупа и сад има 699.4 бода.
Највећи скок на ФИБА ранг листи направила је Турска која је захваљујући пласману у финале Евробаскета скочила са 27. на 12. место.