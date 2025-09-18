clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ТРЕЋИ НА ФИБА РАНГ ЛИСТИ: "Орлови" пали за једно место

18.09.2025. 17:11 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
srbija1
Фото: fiba.basketball

Репрезентација Србије пала је за једно место и сад је трећа на објављеној ранг листи Светске кошаркашке федерације (ФИБА).

Србија сад има 761.8 бодова и пала је за једно место после лошег издања на Европском првенству где је елиминисана већ у осмини финала од Финске. 

Сједињене Америчке државе су и даље неприкосновено прве са 845.8 бодова. Нови европски прваци Немци су скочили са трећег на друго место и сад имају 765.9 бодова.

Француска је упркос раној елиминацији са Евробаскета од Грузије у осмини финала остала четврта са 756.5 бодова. Канада је пета са 753.1 бодом, Аустралија шеста са 740.2 бода, док је Шпанија после дебакла и елиминације после групне фазе Евробаскета пала са петог на седмо место и сад има 720.3 бода. 

Осма је Аргентина са 708.3 бода, девета Литванија са 702.5 бодова, а десети Бразил, који је скочио за два места после освајања ФИБА АмериКупа и сад има 699.4 бода. 

Највећи скок на ФИБА ранг листи направила је Турска која је захваљујући пласману у финале Евробаскета скочила са 27. на 12. место.

кошаркаши србије фиба ранг листа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ВИШЕ НИЈЕ ПРВА НА РАНГ ЛИСТИ ЕВРОПСКИХ КОШАРКАШКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: "Орлови" други иза Француза
srbija

СРБИЈА ВИШЕ НИЈЕ ПРВА НА РАНГ ЛИСТИ ЕВРОПСКИХ КОШАРКАШКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: "Орлови" други иза Француза

18.11.2024. 18:41 18:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај