КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ГРАДЕ СВЕ ЛЕПШУ ПРИЧУ У КЛС: Победа над Металцем показатељ напретка

25.10.2025. 16:34 16:37
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
kkvojvodina
Фото: Демаркус Стаки организује напад у Ваљеву, фото: КЛС

Кошаркаши Војводине надиграли су Металац 82:76 у гостима у 4. колу Кошаркашке лиге Србије, дошли до скора 3-1 у уписали четврти тријумф заредом у свим такмичењима.

Новосађани се традиционално муче са Ваљевцима, а тако је било и овај пут, са тим што је екипа Марка Димитријевића успела да остане прибрана у завршници након што је испустила високи плус.

Милош Милисављевић био је најефикаснији код црвено-белих са 16 поена, шутирајући 4/6 за три.

– Честитао бих екипи Металца. Они играју са младим тимом уз четири искусна играча. Нису се предавали што показује њихов играчки и људски карактер. Ми смо нов тим и треба нам времена поготово након пораза који смо имали у првом колу. Потребно нам је психички да се дижемо из кола у коло и управо смо одиграли најбољу, најтврђу утакмицу у овој сезони, и требала нам је једна оваква егал утакмица, јер ћемо се кроз ову победу подићи као тим. Сада нас чека дуел против Скопља већ у уторак, креће нам згуснут распоред, али сматрам да смо спремни за то. Идемо из кола у коло, слушамо тренера – поручио је Суботичанин.

Стратег Новосађана потом је анализирао окршај у сличном тону.

– Знали смо да су они млада, полетна екипа са много играча у ротацији и то се видело и у нашем енергетском паду у трећој четвртини. У првом полувремену смо имали 10 изгубљених лопти, али смо упркос томе имали утакмицу под контролом. Из оваквих утакмица се расте као тим. Честитам екипи Металца на тврдој, мушкој утакмици и хвала публици која је у великом броју гледала меч – навео је Димитријевић.

Војводину сада у уторак у Македонији очекује дуел са ТФТ-ом у наставку такмичења у АБА 2 лиги.

В. М. П.

Спорт Кошарка
