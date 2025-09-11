overcast clouds
КОШАРКАШКИ КЛУБ СПАРТАК ПУСТИО СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ У ПРОДАЈУ Цене до 50.000 динара

11.09.2025. 14:12 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Спартак
Фото: A. Secerov

Кошаркашки клуб Спартак, вицешампион Србије, огласио се поводом наредне сезоне и донео веома важне информације. Спартак је уз Црвену звезду и Партизан једини српски клуб који има велику базу навијача, када су у питању виши рангови.

Претходних месеци су и евролигаши могли да се увере у то колико је захтевно славити у Дудовој шуми, која ће и у предстојећем периоду бити важан ослонац за екипу Владимира Јовановића. Зато су сезонске улазнице пуштене у продају, а тим поводом клуб је објавио и посебно саопштење.

– Спартак обавештава своје навијаче да од данас 11.09.2025 године од 12 часова креће продаја сезонских улазница. Извињавамо због одлагања почетка продаје сезонских улазница, било је потребно време да се изграде и поставе нове трибине у Хали Спортова, како би наши верни гледаоци имали што квалитетније искуство праћења утакмица. Сезона 2025/2026 доноси нову еру кошарке у Суботици! Хала спортова постаће поприште великих окршаја јер нас очекују мечеви у АБА лиги и престижној ФИБА Лиги шампиона. Зато позивамо све љубитеље кошарке да буду део ове приче и да заједно са нама испуне трибине Хале спортова – истиче се.

Интересовање ће бити велико.

– Подршка публике увек је била наш шести играч – а сада, када Спартак игра на европској и регионалној сцени, ваша енергија је још важнија. Цене сезонских улазница се крећу од 6.000,00 дин до 50.000,00 дин, а куповином СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ обезбеђујете своје место на свим утакмицама Спартака у новој сезони које ће се играти у Суботици и уједно помажете рад клуба. Продаја сезонских улазница завршава се 06.10.2025. године – зато на време обезбедите своју карту и будите део кошаркашке Суботице какву дуго нисмо имали прилику да гледамо! – наводи се.

*Куповина је могућа у радњи ОФФИЦЕ СХОЕС-ЦЕНТАР на адреси Корзо 4 у Суботици као и онлине путем линка: https://ulaznice.kkspartak.rs/sezonske-ulaznice

В. М. П.

 

