КЖК ПАРТИЗАН ОБЕЛЕЖИО ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ПОСТОЈАЊА На Калемегдану окупили играчице и са терена послали јасну поруку: Женска кошарка је стуб будућности Партизана

27.08.2025. 13:32 13:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан

Кошаркашки женски клуб Партизан организовао је на Калемегдану у уторак, 26. августа, у оквиру обележавања великог јубилеја 80 година постојања Југословенског спортског друштва Партизан, посебан догађај посвећен промоцији женске кошарке и свеукупном доприносу спорту.

Ова манифестација симболично показује јединство унутар ЈСД Партизан, чији је циљ не само очување богате традиције, већ и стварање стабилних темеља за будућност.

На Калемедану смо на делу показали шта значи снага КЖК Партизана.
У оквиру обележавања великих 80 година ЈСД Партизан, Кошаркашки женски клуб Партизан, на челу са председником Стевицом Кујунџићем и управом клуба, допринео је да КЖК Партизан засија пуним сјајем – од најмлађих селекција до првог тима.Као што је обећано прошле године, приликом доласка новог председника, клуб ове године има 7 селекција, укупно 200 младих кошаркашица, остварен је знатни напредак као И сви зацртани циљеви прошле сезоне, а ове сезоне се клуб бори за титулу.

КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан

На терену су биле присутне страст, таленат, посвећеност и – оно најважније – победнички дух.

КЖК Партизан улази у нову сезону са врхунским играчким кадром, стручним штабом и искусним тренером Мирославом Поповом, спремним да се бори за највише циљеве. Клуб је послао јасну поруку – женска кошарка је стуб будућности Партизана, а КЖК Партизан је спреман за нове победе.

КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан

Јучерашњи догађај није само прослава јубилеја – то је потврда да Партизан не живи од прошлости, већ гради будућност.

КЖК Партизан – Једна душа, један тим!

кжк партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
