ЛЕГЕНДАРНИ ТРЕНЕР МУТА НИКОЛИЋ ОПТИМИСТA: СРБИЈА УЛАЗИ У ФИНАЛЕ! Ма пусти ту Финску, ни Французи немају шансе против „Орлова“!
Дуго је био један од симбола добре атмосфере у репрезентацији Србије. Док је био део стручног штаба, Мирослав Мута Николић је оставио велики траг и јако добро "изнутра" познаје прилике међу "орловима".
Баш као такав се наметнуо идеалним саговорником да "прочешљамо" тему учешћа чете Светислава Пешића на Евробаскету.
Најпре о првом, надамо се сви и једином, поразу Србије на Европском првенству од Турске.
- Мислим да смо у одбрани одиграли слабо у одлучујућим тренуцима и то је разлог пораза. Убацили су нам Турци чак 18 тројки, они су невероватно играли у нападу. Примити 95 поена значи да смо слабо играли одбрану. Нисмо добро скакали и заграђивали под кошем у одлучујућим тренуцима. Имам утисак да је Турска више желела победу од нас. Мислим да су играчи наши мислили да имају победу, али их не кривим, то је све игра. Не сме репрезентација да прима толики број поена. Иначе, убедљиво смо најјачи на Европском првенству. Имали смо пех против Турака и са повредама Аврамовића и Вукчевића. Сада нам је битно на кога идемо даље - почео је Мута Николић за спорт. Ало.
А то даље је - Финска. И сматра Николић да смо у том дуелу апсолутни фаворити.
- Наравно да зависи наша игра од Јокића. Он мора да буде свеж. Не треба да се плашимо Финске. Значи, не потцењујемо их, али смо далеко јачи од њих. Имамо и искуство тренерско на нашој страни. Пусти Финску, нема ту приче, приступ треба да буде такав да им у старту ставимо до знања са киме играју.
Треба видети и здравствено стање Алексе Аврамовића и Тристана Вукчевића пред тај дуел, мада је према свим најавама све у реду са поменутим тандемом.
- За даље ће играти, лакше ће нам бити. Имамо играче у ротацији који могу да покрију више позиција на терену. Гудурић може да игра на три места. На кецу, двојици, тројци... Мицић може да игра двојку, са Јовићем у тандему, можемо да их и мењамо. Никола Јовић, рецимо, одлично се сналази и на позицији три, али Јокић је ту - тата.
Уколико прођемо Финску, а сви очекујемо да тако и буде, следи нам дуел са Француском.
- Французи немају шансе са нама. Немце морамо да добијемо, биће то повуци-потегни. Имамо константно добру игру у нападу. Проблем нам је одбрана, скокови... Турци су нас ту и статистички добили. БИћемо ми у реду. Константни смо, сви остали се муче, сигурно ћемо освојити једну од медаља. Реално је да уђемо у финале, а тамо се никада не зна. Оне године су нас Немци добили у Манили...
Можда ће и највише одсуство Богдана Богдановића да се осети у нокаут фази такмичења пошто је капитен Србије често био тај који је преузимао одговорност у најважнијим моментима који за Србију тек следе.
- Јесте, он је један од најбољих играча, најбољи шутер, много је важна карика ту... Имамо сада пет-шест играча на тим позицијама који могу да покрију његов изостанак. Жао ми је што га нема, али мора се без њега. Важан је шраф, без дилеме. Маринковић, Гудурић, Мицић су ту да покрију тај хендикеп. Ја волим такве играче, који су поливалентни. Јаки смо, играчи схватају озбиљно игру. Изгубили смо против Турске неважну утакмицу. Радује ме велилка подршка коју репрезентација има. Мислим да нећемо имати проблема ту. Надам се само да су извукли играчи поуке из пораза од чете Ергина Атамана.
За крај је Николић имао поруку и уједно умирио све оне које сумњају у "орлове".
- Не треба да бринемо. Играчи ће да одиграју како треба када буде било најважније и сигуран сам да узимамо медаљу - поручио је искусан тренер у разговору за наш портал.