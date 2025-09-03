clear sky
Металац и Партизан озваничили сарадњу

03.09.2025. 12:33 12:34
Фото: КК Партизан

КК Партизан и КК Металац из Ваљева, потписали су споразум о сарадњи која ће за оба клуба донети нове прилике.

Како је саопштено, од сезоне 2025/26, КК Металац постаје тим кроз који ће се развијати млади играчи црно-белих.

"Реномирани ваљевски клуб, на тај начин је добио подршку да настави са нормалним функционисањем, али под патронатом КК Партизан и уз тесну сарадњу са млађим селекцијама Парног ваљка", стоји у саопштењу КК Партизан.

Спортски директор Металца из Ваљева, постао је некадашњи кошаркаш Партизана и репрезентативац Србије Владимир Мицов, док ће екипу као тренер предводити Миљан Павковић. 

Екипа Металца се такмичи у Кошаркашкој лиги Србије, где ће под будним оком спортског сектора црно-белих, млади играчи Партизана стицати искуство играјући утакмице у сениорској конкуренцији.

 

 

