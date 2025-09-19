clear sky
27°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА­ЗИ­РЕ СЕ СУД­БИ­НА ЛУ­КЕ АШЋЕ­РИ­ЋА И ФИ­ЛИ­ПА РЕ­БРА­ЧЕ, ДО­СКО­РА­ШЊИХ КО­ШАР­КА­ША ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ Из Но­вог Са­да у АБА ли­гу

19.09.2025. 15:22 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: Војводина (Д. Стјепановић)

Ду­го се сеп­ку­ли­са­ло шта ће се де­си­ти са Лу­ком Ашће­ри­ћем. Пре­го­ва­рао је Ко­шар­ка­шки клуб Вој­во­ди­на не­ко­ли­ко не­де­ља са њим, кључ­но је би­ло да се ис­пла­ти од­ре­ђе­ни део ду­го­ва­ња, ка­ко би Ашће­рић од­лу­чио да оста­не у Но­вом Са­ду, али се то ни­је де­си­ло. Са­да бек Но­во­са­ђа­на тре­ни­ра са но­вим аба­ли­га­шем Бе­чом и по­ку­ша­ва да се из­бо­ри за ме­сто у на­ред­ној се­зо­ни.

Пре­ма са­зна­њи­ма „Днев­ни­ка“, о чему је писао и Бхбаскет, у Аустри­ји су вр­ло за­до­вољ­ни на­чи­ном на ко­ји се Ашће­рић пред­ста­вља, та­ко да ни­је ис­кљу­че­но да ће спорт­ски ди­рек­тор Дра­ган Ба­јић да по­зи­тив­но од­го­во­ри на на­по­ре са­да већ бив­шег пр­во­тим­ца Вој­во­ди­не. И све то има сми­сла и за јед­ну и за дру­гу стра­ну, с об­зи­ром на то да Ашће­рић по­се­ду­је аустриј­ски па­сош и био би до­ма­ћи играч у еки­пи Бе­ча, ма­да ће то аба­ли­га­шу зна­чи­ти ис­кљу­чи­во у до­ма­ћем пр­вен­ству, јер ја­дран­ска ли­га не­ма огра­ни­че­ње бро­ја стра­на­ца. 

Ко­ли­ко год то ни­је би­ло из­не­на­ђе­ње, ин­фор­ма­ци­ја да још је­дан не­ка­да­шњи играч цр­ве­но-бе­лих, Фи­лип Ре­бра­ча, тре­ни­ра са Бе­чом – је­сте. Са јед­не стра­не и ни­је, ка­да се по­гле­да ка­кву је Ре­бра­ча имао се­зо­ну у Вој­во­ди­ни и да је био нај­бо­љи по­је­ди­нац но­во­сад­ског клу­ба у су­мор­ној се­зо­ни. Очи­то да и у Бе­чу то пре­по­зна­ју и ако ни­шта дру­го, пру­жа­ју шан­су Ре­бра­чи да по­ка­же шта зна. Као и у слу­ча­ју Ашће­ри­ћа, са­да је на спорт­ском сек­то­ру да до­не­се ко­нач­ну од­лу­ку.

Оно што је ја­сно, то је да Беч не­ће има­ти пре­ску­пу еки­пу и да се већ са­да на­зи­ре бор­ба за оп­ста­нак. У од­ре­ђе­ним ре­ги­о­нал­ним пор­та­ли­ма по­ја­ви­ло се и то да би ова два по­те­за Бе­ча по­тен­ци­јал­но мо­гла да за­да­ју ве­ли­ки уда­рац Вој­во­ди­ни. То ни­је тач­но, јер по­ме­ну­ти дво­јац сва­ка­ко не би остао у Но­вом Са­ду, а Беч се так­ми­чи у АБА ли­ги, ни­воу ви­шем од Вој­во­ди­не, та­ко да не­ће до­ћи ни до ме­ђу­соб­них су­сре­та. За цр­ве­но-бе­ле бит­но је што су дав­но окре­ну­ли но­ви лист, на­пра­ви­ли до­бру осно­ву на при­пре­ма­ма за сле­де­ћу се­зо­ну и са­мо то их ин­те­ре­су­је. Еки­па Мар­ка Ди­ми­три­је­ви­ћа ће до пр­ве так­ми­чар­ске утак­ми­це про­тив Сло­бо­де 4. или 5. ок­то­бра има­ти још две про­ве­ре – про­тив Ку­вај­та у ма­лој са­ли Спен­са да­нас од 17 ча­со­ва и не­де­љу да­на ка­сни­је, ка­да ће Џо­кер го­сто­ва­ти Вој­во­ди­ни у ве­ли­кој са­ли Спен­са.

В. М. П.

 

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај