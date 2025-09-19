НАЗИРЕ СЕ СУДБИНА ЛУКЕ АШЋЕРИЋА И ФИЛИПА РЕБРАЧЕ, ДОСКОРАШЊИХ КОШАРКАША ВОЈВОДИНЕ Из Новог Сада у АБА лигу
Дуго се сепкулисало шта ће се десити са Луком Ашћерићем. Преговарао је Кошаркашки клуб Војводина неколико недеља са њим, кључно је било да се исплати одређени део дуговања, како би Ашћерић одлучио да остане у Новом Саду, али се то није десило. Сада бек Новосађана тренира са новим абалигашем Бечом и покушава да се избори за место у наредној сезони.
Према сазнањима „Дневника“, о чему је писао и Бхбаскет, у Аустрији су врло задовољни начином на који се Ашћерић представља, тако да није искључено да ће спортски директор Драган Бајић да позитивно одговори на напоре сада већ бившег првотимца Војводине. И све то има смисла и за једну и за другу страну, с обзиром на то да Ашћерић поседује аустријски пасош и био би домаћи играч у екипи Беча, мада ће то абалигашу значити искључиво у домаћем првенству, јер јадранска лига нема ограничење броја странаца.
Колико год то није било изненађење, информација да још један некадашњи играч црвено-белих, Филип Ребрача, тренира са Бечом – јесте. Са једне стране и није, када се погледа какву је Ребрача имао сезону у Војводини и да је био најбољи појединац новосадског клуба у суморној сезони. Очито да и у Бечу то препознају и ако ништа друго, пружају шансу Ребрачи да покаже шта зна. Као и у случају Ашћерића, сада је на спортском сектору да донесе коначну одлуку.
Оно што је јасно, то је да Беч неће имати прескупу екипу и да се већ сада назире борба за опстанак. У одређеним регионалним порталима појавило се и то да би ова два потеза Беча потенцијално могла да задају велики ударац Војводини. То није тачно, јер поменути двојац свакако не би остао у Новом Саду, а Беч се такмичи у АБА лиги, нивоу вишем од Војводине, тако да неће доћи ни до међусобних сусрета. За црвено-беле битно је што су давно окренули нови лист, направили добру основу на припремама за следећу сезону и само то их интересује. Екипа Марка Димитријевића ће до прве такмичарске утакмице против Слободе 4. или 5. октобра имати још две провере – против Кувајта у малој сали Спенса данас од 17 часова и недељу дана касније, када ће Џокер гостовати Војводини у великој сали Спенса.
В. М. П.