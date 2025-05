НАВИЈАЧИ ДЕНВЕРА ОПЛЕЛИ ПО МЕЛОУНУ: Он је кловн, жели да се освети Јокићу!

Сарадња Николе Јокића и Мајкла Мелоуна трајала је десет година и била је изузетно плодоносна, али, након што је тренер добио отказ у Денверу, на површину су испливале разне приче и нагомилано незадовољство.

Није се Мелоуну допао отказ, ни тренутак у коме је уследио, апо свему судећи за исти криви управо Јокића. Тако је на новом послу, консултантској позицији, већ на самом старту пронашао начин да критикује Србина.

Наиме, након што је Оклахома у полуфиналу Западне конференције елиминисала Денвер, Мелоун је у преносу рекао:

- Шеј Гилџес-Александер је показао зашто је МВП!

Ове речи нису се свиделе многима, а навијачи у Америци нижу критике на друштвеним мрежама.

Малоун је кловн, насилник и један од најегоистичнијих људи које сам видео. Нећу памтити ништа осим како детињасто делује пред целом НБА јавношћу док прича глупости о мом тиму кроз прикривене прозивке на националној телевизији. Нек’ иде до ђавола - написао је један навијач, док је други додао:

The Malone quote is a nothing burger. SGA is going to win mvp. Classic tv speak. Nothing to see here.



And if he seems less like a Nuggets guy now…I bet we can all throw our detective hats on and figure it out.

— Brendan Vogt (@BrendanVogt) May 21, 2025