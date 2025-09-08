НЕМАЧКА ОСТАЛА БЕЗ СЕЛЕКТОРА: Помоћни тренер води „панцере“ у наставку Евробаскета
Кошаркаши савез Немачке (ДББ) саопштио је да ће помоћни тренер Алан Ибрахимагић водити национални тим до краја Европског првенства у Риги.
Селектор Алекс Мумбру остаће у стручном штабу.
Мумбру је током групне фазе такмичења на ЕП био хоспитализован у болници у Тампереу због акутне инфекције, а екипу је водио Ибрахимагић.
Селектор Немачке је пре неколико дана изашао из болнице, али је шпански стручњак данас истакао да се и даље физички не осећа спремним да води тим током мечева на ЕП.
ДББ је саопштио да је Мумбру на састанку са играчима и члановима стручног штаба објаснио разлоге своје одлуке.
– Током протеклих дана схватио сам да физички нисам спреман да водим тим са клупе током утакмица. Одлучио сам да прилагодим улоге у стручном штабу и да Алан преузме одговорност главног тренера током утакмица. И даље ћу бити на клупи, подржаваћу тим и наставићемо да радимо заједно. Верујем да је ово најбољи начин да помогнем екипи да постигне успех – изјавио је Мумбру.
Кошаркаши Немачке ће у среду од 20 часова у Риги у четвртфиналу ЕП играти против Словеније.