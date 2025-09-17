overcast clouds
НОВА ПРОВЕРА КОШАРКАШКОГ КЛУБА СПАРТАК ФМП пао у неизвесној завршници

17.09.2025. 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Спартак
Фото: АБА лига (Д. Стјепановић)

Кошаркашки клуб Спартак је савладао ФМП 73:72 у гостима у неизвесној завршници припремне утакмице пред почетак нове сезоне. Када Спартак игра са “пантерима”, очигледно не може без драме, која је била саставни део окршаја два тима претходних месеци.

И овај пут је било слично. Суботичани су боље отворили дуел, повели 20:14 и успоставили контролу. На полувреме су отишли са 35:30 и имали добру основу пред наставак сусрета. И када је вицешампион Србије стекао двоцифрено вођство пред улазак у четврту деоницу (57:47), чинило се да би питање бољег могло да се реши без неизвесности.

Није било баш тако, с обзиром на то да је ФМП смогао снаге да се врати, закомпликује све, али стане надомак великог преокрета. Најзаслужнији за тријумф код Спартака били су Далибор Илић са 12 поена и 10 скокова и Данило Николић са 11 поена и седам скокова. “Пантере” је предводио бивши играч Суботичана Филип Барна са 18 поена.

ФМП у 1. колу АБА лиге гостује Игокеи, а Спартак Будућности.

В. М. П.

 

кк спартак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
