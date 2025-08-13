ОГЛАСИО СЕ ДРАГИЋ ПОСЛЕ ИЗБАЦИВАЊА ИЗ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: "Љутња и велика туга"
Словеначки кошаркаш Зоран Драгић рекао је да је сам напустио репрезентацију, након критика које му је после пријатељске утакмице са Немачком упутио селектор Александар Секулић.
"Од репрезентације сам се опростио сам, јер ми је селектор на састанку који је одржан на моју жељу након утакмице са Немачком у Манхајму (70:80) рекао - 'да не могу више ништа дати екипи'. Одлуку сам прихватио, али са њом нисам сагласан. Осетио сам љутњу и велику тугу. Играчима желим сву срећу у наставку припрема и на Европском првенству", рекао је Драгић и додао да је разочаран и незадовољан комуникацијом селектора, пренео је словеначки јавни сервис.
Селектор Словеније у уторак је саопштио да су са списка за предстојеће Европско првенство изостављени кошаркаш Билбаа Зоран Драгић и играч Цедевита Олимпије Жига Данеу.
Секулић је изјавио да је одлука о изостављању Драгића донета једногласно унутар стручног штаба.
"То је била одлука стручног штаба. Са Зораном сам сео дан након утакмице са Немачком. Објаснио сам му ситуацију, рекао сам му разлоге, одлука је била једногласна", рекао је Секулић.
Након изјаве селектора огласила се и Драгићева супруга Светлана, која је на Фејсбуку написала да је он "сам напустио тај циркус, који воде квазиселектор и неспособно руководство".
"Нико од играча, који је толико година посветио репрезентацији није заслужио такав однос! Истина ће пре или касније изаћи на видело", наводи се у њеној објави.
Зоран Драгић (36) је млађи брат прослављеног словеначког кошаркаша Горана Драгића, а у досадашњој каријери наступао је за Слован, Крку, Уникаху, Финикс, Мајами, Химки, Милано, Ефес, Трст, Улм, Басконију, Жалгирис и Цедевита Олимпију.
Европско првенство се одржава у Финској, Летонији, Пољској и на Кипру, а траје од 27. августа до 14. септембра.
Словенија ће играти у Групи Д у Катовицама са селекцијама Пољске, Француске, Белгије, Исланда и Израела.
Пласман у осмину финала избориће по четири репрезентације из сваке групе.