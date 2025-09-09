scattered clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОПЕТ СКАНДАЛ У ЛЕТОНИЈИ! Обезбеђење поново одузимало заставе српским навијачима!

09.09.2025. 18:31 18:41
Пише:
Дневник
Извор:
(Telegraf.rs)
Коментари (0)
Фото: pixabay

Непријатно изненађење дочекало је навијаче Србије пре само пар дана када нису могли да унесу заставе на стадион "Даугава" на сусрет Летонија - Србија и када им је обезбеђење одузимало исте на улазу на трибине.

Слична ствар поновила се данас пред четвртфинале Еуробаскета.

Неколицина српских навијача је остала у Риги, и поред испадања Србије, јер су желели до краја да испрате Еуробаскет и да уживају у кошарци.

Они су данас кренули на меч Турска - Пољска са заставама Србије, а карте за овај меч су узели вероватно надајући се да ће Србија бити прва у Групи А и да ће успети да преброди препреку у осмини финала.

Ништа од тога се није десило, али су навијачи наше земље ипак желели да покажу да су и даље ту у Риги и да уживају у кошарци. Са собом су понели званичне заставе наше земље без икаквих натписа, али...

На уласку у дворану - непријатно изненађење. Обезбеђење није допустило нашим навијачима да унесу заставе уз образложење - "не игра Србија, нема потребе да оне буду ту".

Тако су навијачи поново морали да оставе своје навијачке реквизите испред како би уопште ушли у дворану, а због тога су се пожалили и даље присутним српским медијима...

 

 

Евробаскет Србија навијачи
Извор:
(Telegraf.rs)
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај