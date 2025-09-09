ОПЕТ СКАНДАЛ У ЛЕТОНИЈИ! Обезбеђење поново одузимало заставе српским навијачима!
Непријатно изненађење дочекало је навијаче Србије пре само пар дана када нису могли да унесу заставе на стадион "Даугава" на сусрет Летонија - Србија и када им је обезбеђење одузимало исте на улазу на трибине.
Слична ствар поновила се данас пред четвртфинале Еуробаскета.
Неколицина српских навијача је остала у Риги, и поред испадања Србије, јер су желели до краја да испрате Еуробаскет и да уживају у кошарци.
Они су данас кренули на меч Турска - Пољска са заставама Србије, а карте за овај меч су узели вероватно надајући се да ће Србија бити прва у Групи А и да ће успети да преброди препреку у осмини финала.
Ништа од тога се није десило, али су навијачи наше земље ипак желели да покажу да су и даље ту у Риги и да уживају у кошарци. Са собом су понели званичне заставе наше земље без икаквих натписа, али...
На уласку у дворану - непријатно изненађење. Обезбеђење није допустило нашим навијачима да унесу заставе уз образложење - "не игра Србија, нема потребе да оне буду ту".
Тако су навијачи поново морали да оставе своје навијачке реквизите испред како би уопште ушли у дворану, а због тога су се пожалили и даље присутним српским медијима...