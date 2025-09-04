ОРЛОВИ НА ЕВРОБАСКЕТУ ЈЕДНУ СИЛУ ЕСКИВИРАЛИ, ДРУГУ НИСУ, БИЋЕ ПАКЛЕНО? Цела Србија гледаће меч Грчка – Шпанија, ево зашто је важан за нашу репрезентацију!
Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине је савладала Грузију (84:76) и пласирала се у осмину финала Еуробаскета са трећег места у групи, што значи да се налази у страни жреба супротној од Србије.
Могући ривали Орлова у четвртини финала и даље нису познати.
БиХи ће у Ригу и то са трећег места у групи Ц, док ће Грузија морати да чека вечерњи термин и окршај Шпаније и Грчке, након чега ће и њихова судбина бити јасна. Тај меч ће са пажњом пратити и Србија.
Под условом да Италија савлада Кипар, што нико ни не доводи у питање, познато је да су из групе Ц Грчка и Грузија могући противници Србије у четвртфини финала.
Уколико савладамо Финце, у наредној рунди ћемо играти против првопласиране екипе из Д групе или четвртопласираног тима групе Ц. То сада могу да буду само Грузија и Грчка.
Грузија ће до четвртог места стићи уколико Грчка победи Шпанију. Тада би поредак групе Ц гласио: Грчка, Италија, Босна и Херцеговина, Грузија, Шпанија, Кипар. Ипак, победом Шпанаца се све мења.
Уколико Фурија жели да избегне испадање већ у групи, мораће да слави против Хелена. То би им аутоматски донело и друго место у групи, док би Грчку бацило тек на четврту позицију. У случају тријумфа Шпаније, поредак би изгледао овако: Италија, Шпанија, Босна и Херцеговина, Грчка, Грузија, Кипар.
Ако Грчка победи Шпанију, Грузија је један од два могућа ривала Србије у четврфиналу. Ако Шпанија победи Грчку, Хелени су нам могући противник у четвртини финала.
