scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОРЛОВИ НА ЕВРОБАСКЕТУ ЈЕДНУ СИЛУ ЕСКИВИРАЛИ, ДРУГУ НИСУ, БИЋЕ ПАКЛЕНО? Цела Србија гледаће меч  Грчка – Шпанија, ево зашто је важан за нашу репрезентацију!

04.09.2025. 18:54 19:10
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Коментари (0)
с
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине је савладала Грузију (84:76) и пласирала се у осмину финала Еуробаскета са трећег места у групи, што значи да се налази у страни жреба супротној од Србије.

Могући ривали Орлова у четвртини финала и даље нису познати.

БиХи ће у Ригу и то са трећег места у групи Ц, док ће Грузија морати да чека вечерњи термин и окршај Шпаније и Грчке, након чега ће и њихова судбина бити јасна. Тај меч ће са пажњом пратити и Србија.

Под условом да Италија савлада Кипар, што нико ни не доводи у питање, познато је да су из групе Ц Грчка и Грузија могући противници Србије у четвртфини финала.

Уколико савладамо Финце, у наредној рунди ћемо играти против првопласиране екипе из Д групе или четвртопласираног тима групе Ц. То сада могу да буду само Грузија и Грчка.

Грузија ће до четвртог места стићи уколико Грчка победи Шпанију. Тада би поредак групе Ц гласио: Грчка, Италија, Босна и Херцеговина, Грузија, Шпанија, Кипар. Ипак, победом Шпанаца се све мења.

Уколико Фурија жели да избегне испадање већ у групи, мораће да слави против Хелена. То би им аутоматски донело и друго место у групи, док би Грчку бацило тек на четврту позицију. У случају тријумфа Шпаније, поредак би изгледао овако: Италија, Шпанија, Босна и Херцеговина, Грчка, Грузија, Кипар.

Ако Грчка победи Шпанију, Грузија је један од два могућа ривала Србије у четврфиналу. Ако Шпанија победи Грчку, Хелени су нам могући противник у четвртини финала.

  

Евробаскет кошаркашка репрезентација србије четвртфинале
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај