ПАРТИЗАН ПОРАЖЕН ОД ПАНАТИНАИКОСА: Серија Грка за преокрет у Мелбурну
Кошаркаши Партизана поражени су у Мелбурну од Панатинаикоса резултатом 91:82 на традиционалном турниру "Павлос Јанакопулос".
Најефикаснији у Партизану био је Двејн Вашингтон са 19 поена, Џабари Паркер је додао 18 поена уз осам скокова. Дилан Осетковски је постигао 16 поена, а Стерлинг Браун 13.
Кендрик Нан је предводио Панатинаикос са 21 поеном, Омер Јуртсевен је забележио 20 поена и 13 скокова.
Партизан је био бољи у првом полувремену, после 20 минута је водио 47:40. Почетком треће деонице било је 52:46 за Партизан, али је Панатинаикос направио серију 10:0 и водио 62:58 пред почетак последње четвртине. Четири минута пре краја Панатинаикос је повео 81:71, а онда је сигурном игром сачувао вођство и стигао је до победе.
Партизан је играо без Ајзака Бонге, Френка Ниликине, Тајрика Џонса и Алексеја Покушевског, који нису отпутовали у Аустралију. За Панатинаикос ниси играли Матијас Лесор, Ти Џеј Шортс, Ришон Холмс и Џеди Осман.
Други меч у Аустралији Партизан ће одиграти 21. септембра у 8.30 часова по централноевропском времену против Сиднеј Кингса.