clear sky
23°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН ПОРАЖЕН ОД ПАНАТИНАИКОСА: Серија Грка за преокрет у Мелбурну

18.09.2025. 14:05 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Партизана поражени су у Мелбурну од Панатинаикоса резултатом 91:82 на традиционалном турниру "Павлос Јанакопулос".

Најефикаснији у Партизану био је Двејн Вашингтон са 19 поена, Џабари Паркер је додао 18 поена уз осам скокова. Дилан Осетковски је постигао 16 поена, а Стерлинг Браун 13.

Кендрик Нан је предводио Панатинаикос са 21 поеном, Омер Јуртсевен је забележио 20 поена и 13 скокова.

Партизан је био бољи у првом полувремену, после 20 минута је водио 47:40. Почетком треће деонице било је 52:46 за Партизан, али је Панатинаикос направио серију 10:0 и водио 62:58 пред почетак последње четвртине. Четири минута пре краја Панатинаикос је повео 81:71, а онда је сигурном игром сачувао вођство и стигао је до победе.

Партизан је играо без Ајзака Бонге, Френка Ниликине, Тајрика Џонса и Алексеја Покушевског, који нису отпутовали у Аустралију. За Панатинаикос ниси играли Матијас Лесор, Ти Џеј Шортс, Ришон Холмс и Џеди Осман.

Други меч у Аустралији Партизан ће одиграти 21. септембра у 8.30 часова по централноевропском времену против Сиднеј Кингса. 

кк партизан
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај