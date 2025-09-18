ПОХВАЛЕ ЗА НОВОСАДСКЕ КОШАРКАШИЦЕ НА ЖРЕБУ ЗА ПРВУ ЛИГУ Из КСС-а позитивно о домаћим снагама

После уводних речи комесара Бранка Алексића и потпредседника Дарка Јовичића, везаних за такмичење, потпредседница Кошаркашког савеза Србије, Ана Јоковић, пожелела је свима срећну сезону и пуно успеха. Уз то, похвалила је Мегу, Кораћ и Војводину, екипе које немају стране играчице, али и истакла да разуме да су други клубови били принуђени да их доведу, поготово екипе које учествују у међународним такмичењима.



Потом се присутнима обратио и председник КСС-а Небојша Човић.

,- Потрудили смо се да у ову сезону уђете у мало бољем финансијском стању, колико смо могли, па верујем да ћете средства, која смо обезбедили уз велико разумевање државе и председника републике, употребити адекватно и рационално. Други део средстава требало би да стигне до краја месеца. Желим вам успешну лигу и апсолутну регуларност, јер ће бити нулта толеранција у смислу спортске нерегуларности. Желимо да се такмичење одвија како треба, да све буде поштено и на што вишем нивоу, а ви се потрудите да у екипама имате што више наше деце… Ми смо ту, као Савез, и ја као председник са својим сарадницима, да вам пружимо сваку врсту помоћи - истакао је Човић.

Када је реч о осталим екипама, Црвена звезда је доминантна у женској кошарци већ неко одређено време, а с новим улагањима, утисак је да ће се наставити с тим трендом. На почетку домаћег шампионата дочекаће Кораћ Академију 011. У осталим сусретима 1. кола, састаће се: Раднички - Мега, Студент - Краљево, Дуга - Спартак и ЖКА - Партизан.

Прво коло на програму је од 27. септембра.

В. М. Петровић

Извор слике: Панонија 021