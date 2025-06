"ПОНУДИЋЕМО ЈОКИЋУ УГОВОР - НИСАМ СИГУРАН ДА ЋЕ ПРИХВАТИТИ" Власник Денвера проговорио о његовом статусу у клубу

Власник Денвера Џош Кренке говорио је на конференцији за медије о продужетку уговора Николе Јокића.

"Сигурно ћемо му понудити, нисам сигуран да ли ће прихватити. Објаснићемо му сваки финансијски параметар у погледу потписивања одмах и касније. Увек смо транспарентни. Треба да донесе најбољу одлуку за себе и своју породицу, подржаћемо га у томе", рекао је Кренке.

Josh Kroenke on Nikola Jokic’s potential contact extension this summer:



“We’re definitely going to offer it. I’m not sure if he’s going to accept it or not.”



Jokic could sign this summer or later depending on what the financial numbers look like. pic.twitter.com/vlzFnIqlcU

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) June 24, 2025