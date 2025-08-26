ПРОМОЦИЈА СЕДАМ СЕЛЕКЦИЈА КЖК ПАРТИЗАН Кујунџић: Учинићемо све да клуб вратимо на стазе успеха
Промоција нових екипа у свим категоријама КЖК Партизан уприличена је у сарадњи са Југословенским спортским друштвом Партизан које ове године, 4. октобра, слави велики јубилеј, 80. година постојања.
Председник клуба Стевица Кујунџић рекао је да ће нова управа учинити све да клуб врати на старе стазе успеха.
-Учествујемо са њима у свему, променили смо доста тога у првом тиму, као и у стручном штабу. Усвојили смо да је Партизан једна душа, један тим. Хвала свима који верују у нас. Заиста верујем у играчице, верујем да можемо да направимо резултате. Дајем све од себе, као и сви остали у тиму. Желим да усвијимо исту идеју, да идемо напред и да побеђујемо - рекао је Кујунџић.
Директор Србобран Филиповић подсетио је да је ово клуб богате традиције.
-Од сјајне генерације Оље Кривокапић, Биљане Мајсторовић, Јелице Комненовић, преко четири незаборавне године када је био база репрезентације која је постала првак Европе. Као и бронзана медаља на Олимпијским играма у Риу. Па све до данашњих дана када имамо нову управу са председником Стевицом Кујунџићем. Ја сам 28 година у клубу и нисам могао да сањам да ћемо баш преко ноћи имати седам такмичарских селекција, имати нови аутобус за све селекције, имамо максималне услове за рад. Никад више термина за тренажни процес. Прави препород, драго ми је да сам после толико година и ово доживео. Сад видим да је пред клубом светла будућност и надам се да ћемо у идућој сезони имати још више девојчица - навео је Филиповић.