clear sky
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОМОЦИЈА СЕДАМ СЕЛЕКЦИЈА КЖК ПАРТИЗАН Кујунџић: Учинићемо све да клуб вратимо на стазе успеха

26.08.2025. 19:11 19:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
комбо
Фото: Дневник

Промоција нових екипа у свим категоријама КЖК Партизан уприличена је у сарадњи са Југословенским спортским друштвом Партизан које ове године, 4. октобра, слави велики јубилеј, 80. година постојања.

Председник клуба Стевица Кујунџић рекао је да ће нова управа учинити све да клуб врати на старе стазе успеха. 

-Учествујемо са њима у свему, променили смо доста тога у првом тиму, као и у стручном штабу. Усвојили смо да је Партизан једна душа, један тим. Хвала свима који верују у нас. Заиста верујем у играчице, верујем да можемо да направимо резултате. Дајем све од себе, као и сви остали у тиму. Желим да усвијимо исту идеју, да идемо напред и да побеђујемо - рекао је Кујунџић.

пред
Фото: Дневник

Директор Србобран Филиповић подсетио је да је ово клуб богате традиције. 

-Од сјајне генерације Оље Кривокапић, Биљане Мајсторовић, Јелице Комненовић, преко четири незаборавне године када је био база репрезентације која је постала првак Европе. Као и бронзана медаља на Олимпијским играма у Риу. Па све до данашњих дана када имамо нову управу са председником Стевицом Кујунџићем. Ја сам 28 година у клубу и нисам могао да сањам да ћемо баш преко ноћи имати седам такмичарских селекција, имати нови аутобус за све селекције, имамо максималне услове за рад. Никад више термина за тренажни процес. Прави препород, драго ми је да сам после толико година и ово доживео.  Сад видим да је пред клубом светла будућност и надам се да ћемо у идућој сезони имати још више девојчица - навео је Филиповић.

дир
Фото: Дневник


 

партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај