ПУСТИЛИ ДОНЧИЋА, ПА ИХ СРЕЋА ПОГЛЕДАЛА: Први пик на драфту за Далас, Мавси узимају најперспективнијег кошаркаша

Овогодишњи НБА драфт биће одржан 25. и 26. јуна у Бруклину.

Маверикси су имали 1,8 посто шанси за првог пика и шокантним сплетом околности, искористили су своје минималне шансе.

MAVS WIN THE NO. 1 PICK IN THE 2025 NBA DRAFT 🔥



COOPER FLAGG, AD & KYRIE 🔜? 🤯🍿 pic.twitter.com/JO8PtAwtkx

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2025