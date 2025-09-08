САВЕЗ ДАО ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ: Разговараћемо са селектором и анализирати резултате; ЧОВИЋ: Чему журба
БЕОГРАД: Кошаркашки савез Србије обавештава јавност да су информације које су се појавиле у појединим медијима, а које се односе на разрешење Светислава Пешића са места селектора мушке сениорске репрезентације Србије – нетачне.
"Светислав Пешић има уговор са КСС до 30. септембра 2025. године. Руководство Кошаркашког савеза Србије разговараће наредних дана са селектором, анализирати резултат са Европског првенства и донети одлуку која је у интересу српске кошарке и нашег националног тима", наводи се у саопштењу.
КСС стоји иза селектора Пешића који је донео последње две златне медаље наше репезентације, предводио Србију до одличја на претходна два такмичења и вратио култ репрезентације и веру навијача, наводе из КСС.
"Кошаркашки савез Србије апелује на све медије да информације у вези са радом Савеза и репрезентације пре објављивања провере код званичних извора, како би се избегле дезинформације које могу да нанесу штету српској кошарци. КСС ће и убудуће благовремено и транспарентно обавештавати јавност о свим релевантним одлукама и активностима", закључује се у саопштењу.
Саопштење Савеза стигло због информације Танјуга и још неколико медија да је руководство Кошаркашког савеза данас прво донело одлуку о разлазу са селектором после елиминације у осмини финала Европског првенства од Финске, а потом је њему саопштена одлука.
Нови селектор би требало да буде изабран до краја месеца, а први кандидат, незванично, је Душан Алимпијевић.
Председник Савеза Небојша Човић рекао је Тањугу да још увек нема шта да потврди и узвратио питањем:
"Чему журба, имамо времена до краја месеца. Све одлуке биће на време саопштене", рекао је Човић.