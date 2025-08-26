few clouds
СЕЛЕКТОР НЕМАЧКЕ АЛЕКС МУМБРУ ЗАВРШИО У БОЛНИЦИ У ТАМПЕРЕУ: Екипу ће на ЕП да предводи помоћни тренер Алан Ибрахимагић

26.08.2025. 12:29 12:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Селектор кошаркаша Немачке Алекс Мумбру примљен је у болницу у Тампереу због акутне инфекције, саопштио је данас Кошаркашки савез Немачке (ДББ).

У саопштењу се наводи да је Мумбру у понедељак пребачен у болницу из предострожности. 

"Мумбру је на стационарном лечењу и сада се осећа знатно боље. Тренутно није познато када ће Мумбру моћи да поново води тим", навео је ДББ.

Селекцију Немачке ће у наредном периоду да предводи помоћни тренер Алан Ибрахимагић.

Кошаркаши Немачке ће на Европском првенству играти у групи у Тампереу са Финском, Великом Британијом, Литванијом, Шведском и Црном Гором.

Немачка ће први меч на ЕП одиграти у среду од 15.30 часова против Црне Горе.

