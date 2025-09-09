light rain
СЛОВЕНИЈА ОСЛАБЉЕНА ПРОТИВ НЕМАЧКЕ: Пађeн повредио колено

09.09.2025. 19:01 19:04
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
slovenija.
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Словеније ће у четвртфиналу против Немачке играти без младог бека Марка Пађена, који је повредио колено на тренингу у понедељак.

Деветнаестогодишњи плејмејкер доживео је истегнуће бочног лигамента десног колена.

Повреда није озбиљније природе, али ће му бити потребан неколико дана одмора, па неће бити у саставу за дуел који је заказан за среду од 20 часова.

Пађен је на Евробаскету 2025 одиграо само пет минута у мечу против Белгије, где је уписао два скока и једну украдену лопту.

Словенију ће предводити Лука Дончић у покушају да избори пласман у полуфинале против актуелног шампиона света – Немачке.

Спорт Кошарка
