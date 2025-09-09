СЛОВЕНИЈА ОСЛАБЉЕНА ПРОТИВ НЕМАЧКЕ: Пађeн повредио колено
Кошаркаши Словеније ће у четвртфиналу против Немачке играти без младог бека Марка Пађена, који је повредио колено на тренингу у понедељак.
Деветнаестогодишњи плејмејкер доживео је истегнуће бочног лигамента десног колена.
Повреда није озбиљније природе, али ће му бити потребан неколико дана одмора, па неће бити у саставу за дуел који је заказан за среду од 20 часова.
Пађен је на Евробаскету 2025 одиграо само пет минута у мечу против Белгије, где је уписао два скока и једну украдену лопту.
Словенију ће предводити Лука Дончић у покушају да избори пласман у полуфинале против актуелног шампиона света – Немачке.