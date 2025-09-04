СРБИЈА ИЗГУБИЛА, АЛИ САДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ Ево шта улива наду и ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ШТО СМО ИЗГУБИЛИ
Kошаркашка репрезентација Србије изгубила је од Турске (95:90) у последњој утакмици групне фазе на Еуробаскету, што значи да је себи закомпликовала пут у нокаут фази. Макар би то требало да значи у теорији пошто би другопласирани требало да има тежи пут, али већ смо милион пута били сведоци да то не буде тако увек.
Уосталом, вероватно нас у току дана на Еуробаскету очекује доста "чудних" резултата и покушај избегавања дела жреба у коме су Немачка и Србија, а иако су наши навијачи разочарани и уплашени због повреда, има ту и нечег доброг.
Шта је једино добро у поразу од Турске?
Можда је то само утеха, а можда и добар знак, али вреди напоменути да репрезентације које групну фазу заврше доминантно и без пораза обично не освајају златну медаљу. Рецимо, у последњих пет турнира, од када је промењен формат и повећан број учесника на 24, тек једном је "савршени" тим из групне фазе отишао до злата.
Било је то 2017. године када је Словенија освојила Еуробаскет, и то победивши Србију, док су док је Шпанија три пута освајала с поразима у групној фази, а једном и Француска у том периоду од 2011. године.
Ако "загребемо" мало до краја века, видећемо да су још само Југославија 2001. и Литванија 2003. године успевале да одиграју перфектан турнир, што ће рећи да обично понеки кикс у групној фази не буде пресудан. Тако ни "савршена" Литванија из 2007. године, Француска из 2011, Србија из 2013, Француска из 2015. године такође нису узимале титулу...
Није нам помогла ни перфекција
А шта рећи тек за Србију из 2022. године када је била тек девета на Еуробаскету. Одиграла је Србија бруталну групну фазу, побеђивала је све великом разликом, а онда је наишла на "мину" у жребу у виду Италије. Добро памтимо како је Србија деловала немоћно у том мечу и да је на крају поражена, па је турнир завршила далеко од медаља.
С обзиром на то да је Србија без грешке играла на припремама и све редом побеђивала, први елиминациони меч на турниру био би на неки начин и огроман притисак за "орлове", који ће мало растерећеније, играти до краја турнира.
Наравно, и даље остаје циљ да се осети злато, али лакше је и када се окуси пораз пре него што то постане "недозвољено".
С ким Србија игра даље на Еуробаскету?
Следи нокаут фаза у којој ће Србија бити у другој половини жреба и овако би за сада требало да изгледа наш пут:
- 6. септембар: Србија - Финска (20.45)
- 10. септембар: четвртфинале
- 12. септембар: полуфинале (Немачка)
- 14. септембар: финале (Турска? Грчка?)