(ВИДЕО) ИСТОРИЈСКИ ДЕБАКЛ МЕМФИСА: Оклахома се не шали, оставила Гризлије на „минус 51“

Тандери су на свом терену декласирали ривала и показали да се не шале у борби за титулу вођени Шеј Гилџес-Александером који је први кандидат за МВП награду ове сезоне.

Ових 51 разлике је највећа разлика у првој утакмици плеј-офа у историји НБА лиге.

Овог пута Шеј није био толико убедљив, али је шест играча Оклахоме било двоцифрено. Арон Вигинс је убацио 21 поен, један мање дао је Џејлен Вилијамс, Чет Холмгрен је уписао дабл-дабл са 19 поена и 10 скокова, близу је био и Ајеја Хартенштајн (14 поена и осам скокова), а Шеј је убацио 15, уз пет асистенција.

THUNDER TAKE GAME 1 AT HOME 🙌



It's the largest margin of victory in a Game 1 in playoff history. #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/7DH8meBm2g

— NBA (@NBA) April 20, 2025