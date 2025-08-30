moderate rain
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: У дресу Србије ово никоме није пошло за руком

30.08.2025. 22:27 22:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаш Никола Јокић водио је Србију до тријумфа над Летонијом на Европском првенству у Риги.

„Орлови“ су уписали и трећу победу у групи А, над домаћином 84:80. 

Најефикаснији је био најбољи играч Србије који је остварио дабл-дабл учинак од 39 поена и 10 скокова. 

Овај учинак је историјски за нашу селекцију. Јокић је убацио највише поена што је икада један играч постигао у дресу Србије на једној утакмици у овом такмичењу.

Јокић је постао усамљен на врху листе поентера, надмашивши рекорд Филипа Петрушевa из квалификационе утакмице за Еуробаскет.

Никола Јокић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
