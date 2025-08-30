(ВИДЕО) ЈОКИЋ ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: У дресу Србије ово никоме није пошло за руком
30.08.2025. 22:27 22:29
Кошаркаш Никола Јокић водио је Србију до тријумфа над Летонијом на Европском првенству у Риги.
„Орлови“ су уписали и трећу победу у групи А, над домаћином 84:80.
Најефикаснији је био најбољи играч Србије који је остварио дабл-дабл учинак од 39 поена и 10 скокова.
Овај учинак је историјски за нашу селекцију. Јокић је убацио највише поена што је икада један играч постигао у дресу Србије на једној утакмици у овом такмичењу.
Јокић је постао усамљен на врху листе поентера, надмашивши рекорд Филипа Петрушевa из квалификационе утакмице за Еуробаскет.