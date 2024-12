(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЈОШ ЈЕДНУ ЛЕГЕНДУ ОСТАВИО ИЗА СЕБЕ: Нови трипл-дабл Сомборца, Мицић одличан

Кошаркаши Денвера изгубили су од Кливленда резултатом 126:114, а српски кошаркаш Никола Јокић постигао је нови трипл-дабл на мечу, чиме је избио на треће место вечне листе играча са највише оваквих учинака у историји НБА.

Он је утакмицу завршио са 27 поена, 20 скокова и 11 асистенција, и то је његов 139. трипл-дабл у каријери, којим је претекао Меџика Џонсона на вечној листи.

У тиму Денвера Мајкл Портер Џуниор постигао је 24 поена уз седам скокова, Џамал Мареј је меч завршио са 19 поена, а Арон Гордон са 18.

У екипи Кливленда најбољи је био Донован Мичел са 28 поена, Даријус Гарланд је постигао 24 поена, а Карис Леверт 21.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6

— NBA (@NBA) December 6, 2024