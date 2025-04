(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДАН СРБИН У ПЛЕЈ-ОФУ: Јовићев Мајами исписао историју НБА лиге, иде на Кливленд

Најефикаснији у екипи Мајамија био је Тајлер Хиро са 30 поена, осам скокова и седам аситенција. Ендру Вигинс је постигао 20 поена, а Бем Адебајо 17.



ALL-ACCESS with the @MiamiHEAT in the locker room after locking up their Playoff spot 👀🗣️🔊#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/MkULFJruUf

— NBA (@NBA) April 19, 2025