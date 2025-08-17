(ВИДЕО) РЕКОРД КАРИЈЕРЕ: Теодора Костовић освојила Куршумлијску бању
Српска тенисерка Теодора Костовић освојила је ИТФ турнир у Куршумлијској бањи.
Теодора Костовић је са 2-0 у сетовима победила Лину Гјорческу и освојила ИТФ турнир у Куршумлијској бањи.
Костовић, тренутно 321. играчица планете, победила је 13 година старију Македонку са 7:5 6:3 (355. играчицу света) и освојила прву професионалну титулу у својој каријери.
Ово јој је највећи успех до сада и долази међу 300 најбоље пласираних тенисерки на светској WТА листи – тачније биће на, до сада највишој, 268. позицији од понедељка.
Теодора Костовић је у мају већ играла у Куршумлијској бањи, али је тада поражена у финалу и сада је успела да оде корак даље и дође до првог ИТФ пехара у каријери.
Гјорческа је почела одлично и повела са 2:1 након брејка, али је Костовићева узвратила брејк и изједначила на 4:4 уневши драму у први сет.
Српска играчица је први сет добила са 7:5 након што је освојила два брејка и један препустила Гјорческој.
Костовићева је рано дошла до брејка у другом сету и повела са 2:0, али је Гјорческа вратила брејк и смањила на 2:1. Овога пута је било доста мање драме.
Македонка је освојила још само два гема до краја меча и Теодора побеђује са 6:3, односно 2-0 и осваја Куршумлијску бању.
