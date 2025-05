(ВИДЕО) КАТАСТРОФА ДЕНВЕРА У МАЈСТОРИЦИ: Оклахома прегазила Нагетсе, Јокић без финала Запада

Нагетси су изгубили у мајсторици од Оклахоме резултатом 125:93, која је са 4:3 у серији прошла у финале, у ком је чека Минесота, која је елиминисала Голден Стејт.



Иако је имао много проблема са повредама, Денвер је доживео бродолом у одлучујућој утакмици, у којој је водио у првој четвртини, да би у последњу ушао са 25 поена заостатка.

Тандери су потом и повећавали предност и судбина тима из Колорада била је јасна.

Никола Јокић је постигао 20 поена, уз девет скокова и седам асистенција. Кристијан Браун је бројао до 19, а једини још двоцифрен био је Џамал Мареј са 13 поена.

Оклахому је предводио кандидат за МВП награду Шаји Гилџес-Александер са 35 поена, а пратили су га Џејлен Вилијамс са 24, Чет Холмгрен дабл-дабл учинком од 13 поена и 11 скокова и Алекс Карузо који је убацио 11 поена.