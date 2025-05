(ВИДЕО) ЊУЈОРК ПРЕД СЕНЗАЦИЈОМ: Никси на корак од финала, озбиљна повреда Тејтума пех за шампиона

Никси су близу сензационалног подвига пошто су победили актуелног шампиона Бостон Селтиксе 121:113 у четвртој утакмици и сада воде 3:1 у полуфиналној серији која се игра на четири победе.

Бостон је пред елиминацијом, а доживео је и велики пех у овом поразу, пошто се пред крај меча повредио Џејсон Тејтум, прва виолина тима. Док није изнет са терена у колицима, Тејтум је водио Селтиксе одличном партијом од 42 поена. Повредио је десну ногу и не зна се колико је озбиљна повреда.

The play on which Jayson Tatum was hurt. Hard to watch. pic.twitter.com/DFfnzz79sX

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 13, 2025