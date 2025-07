(ВИДЕО) „ОВО ЈЕ МОЈ ЈЕЗИК“ Јокић стао усред Кине због ћирилице

Овог пута је одушевио домаћине, али и читаву Србију, пошто је током шетње градом угледао натпис на ћирилици и повикао као мало дете:

"Оно је мој језик. Ово је мој језик", рекао је Никола и пришао да се фотографише.

"Јеси видео, на ћирилици пише? Храм Лунси", рекао је потом на српском, а потом уз осмех поручио: "Ово је јако лепо".

📚 It’s time for MVP’s Serbian 101 class! Can you guess what he’s teaching today? 🤔 pic.twitter.com/bSr1TYP7oR

— 361Sport_Official (@361sport_global) July 20, 2025