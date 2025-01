(ВИДЕО) ЗА ЈОКИЋА ДОЧЕК У СРПСКОМ СТИЛУ: Коло увертира за утакмицу у Чикагу

С обзиром на то да у Чикагу живи највише Срба у Сједињеним Америчким Државама, а да за Денвер игра један од најбољих кошаркаша икада Никола Јокић из Сомбора, управо је због њега направљен дочек у српском стилу.

Српско културно-уметничко друштво из Чикага одиграло је коло пре почетка утакмице, а за то време у дворани су се делили качкети са српским мотивима.

The largest Serbian Heritage Night so far! Bulls vs Nuggets coming up from Chicago. pic.twitter.com/vCd4mYy9DZ

— Katy Winge (@katywinge) January 28, 2025