19.08.2025.
Нови Сад
ВИДИМО ВОШУ У ВРХУ ТАБЕЛЕ И У ЕВРОПИ – Лука Миљевић: Постављен чврст темељ за целу сезону

19.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Војводина је поносна на младе фудбалере које “производи” у својој школи, али исто тако и на младе тренере пред којима су велике каријере.

Лука Миљевић је један од њих.

Огромна посвећеност раду, константно усавршавање, сјајан однос са фудбалерима… Лука је део тима задуженог за физичку спрему играча, а тај сегмент је ове сезоне доведен на врхунски ниво. То је био повод за разговор са младим стручњаком.

Како сте задовољни урађеним на припремама и да ли је план који сте зацртали реализован?

– Веома смо задовољни радом екипе током припрема. Вољни моменат играча био је на високом нивоу, што нам је омогућило да план спроведемо у потпуности. Припреме на Златибору и у Аустрији донеле су жељене резултате у погледу физичке спреме и поставиле чврст темељ за сезону – почео је Миљевић причу за клупски сајт. 

Екипа је физички сјајно припремљена и то се видело на мечевима од почетка сезоне. Посебно се то видело у Суботици…

– Тачно, и посебно нам је драго што се сав труд уложен на припремама одмах рефлектовао на терену. Динамика и интензитет игре били су на високом нивоу већ од првих утакмица, а дуел у Суботици то је можда и најбоље показао.

Колико значе похвале играча на ваш рачун у делу за физичку припрему?

– Такве повратне информације су нам веома значајне. Субјективни осећај играча да су спремни важан је показатељ да радимо добар посао. Свакодневно се трудимо да радимо на слабостима играча, проводимо заједно велики број сати како у тренажном центру тако и кроз додатан индивидуални рад са играчима. Најбоља потврда су њихова издања на терену и резултати екипе.

Да ли је теже довести играча на максималан ниво физичке спреме или га на њему одржати?

– Оба процеса имају своје специфичности и изазове. Довођење играча до врхунског нивоа захтева плански и дуготрајан рад, док одржавање форме тражи сталну контролу, прилагођавање и пажљиво дозирање оптерећења током такмичарског периода. Посебно смо поносни на то како смо успели да опоравимо Вукановића и Ранђеловића након тешких повреда. Њихов опоравак био је резултат посвећености и напорног рада, поносни смо што су већ на првим утакмицама показали да могу да одговоре физичким захтевима који су пред њих постављени, те још једном доказали колико значе екипи, како у играчком, тако и у менталном смислу.

Колико се рад и планирање вашег дела тренинга ослања на аналитику и праћење перформанси играча?

– Аналитика и савремени алати имају велику улогу у нашем раду. У сарадњи са стручним штабом редовно пратимо перформансе и параметре спреме играча, како бисмо осигурали оптималан интензитет тренинга. То је посебно важно у периодима густог такмичарског ритма.

Где видите Војводину на крају сезоне?

– Циљеви су јасни, видимо Војводину у врху табеле, на позицији која води у Европу. Клуб са традицијом и статусом једног од најтрофејнијих у нашој земљи обавезује да увек тежи највишим дометима, захваљујући управи клуба на челу са председником Драгољубом Збиљићем, имамо све неопходне услове да те циљеве и испунимо – јасна је порука Миљевића.

Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
