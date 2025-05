(ВИДЕО) ЗАГРЉАЈ ЈОКИЋА И ЋЕРКЕ ОГЊЕНЕ ОТОПИО СРЦА, ЗА ОВО СЕ ЖИВИ Он је чека широм раширених руку, а све забележила камера

Не прође дуго, а да ћерка Огњена не украде шоу тати Николи Јокићу.

Наследница најбољег кошаркаша планете побринула се за својих "пет минута" и уочи шесте утакмице полуфинала Запада против Оклахоме.

Дотрчала је Огњена до Николе у тренутку када се загревао, а онда је уследила веома емотивна сцена која показује сву љубав између оца и ћерке.

Дуги загрљај и пољупци овековечени су снимцима који постају вирални на друштвеним мрежама.

This means everything to me!

Nikola Jokić with his daughter as they get ready to come out for game 6 🥹💕👑 pic.twitter.com/upbQOcSfOE

— Tatiana (@Tatianaclinares) May 16, 2025